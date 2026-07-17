Der BUND – und das Radio!

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Jetzt wundern Sie sich bestimmt! Was hat denn der BUND mit RADIO zu tun?!

Nun – wie Sie und wir alle wissen und täglich spüren, leben wir in zunehmend schwierigen Zeiten. Das schafft große Bühnen für Demagogen, Volksverführer: sie verheißen, es gebe für alle unsere Probleme, z.B. die globale Erhitzung, sehr einfache Lösungen. Man müsse nur die und die Menschen rauswerfen, oder in die und die Technik einsteigen.

Aber wer sich informiert hält, kritisch mitdenkt, an den zur Demokratie gehörenden Diskussionen teilnimmt – weiß natürlich, dass es für unsere sehr komplexen Probleme keine platten Parolen, sondern fein abgestimmte Lösungen braucht.

Wie zum Beispiel eine “Wärmewende”, die – in einem Verbund aller Bürgersleute, Handwerksleute und einigen klugen Köpfen aus der Wissenschaft – aus sehr vielen Einzelmaßnahmen stimmig zusammengefügt werden muss.

Und damit sind wir nun tatsächlich beim öffentlich-rechtlichen Radio! Denn dessen vielfältige Fachredaktionen können uns den Tag über, die Woche über, das Jahr über in verständlicher Form über solche Themen informiert halten – entscheidende Voraussetzung für eine demokratische Teilhabe an den anstehenden Weichenstellungen! Genau dafür zahlen wir auch unsere Beiträge. Und das können und wollen die vielen Pop-&Gute-Laune-Wellen eben nicht leisten.

Jedoch – dem verflachenden Zeitgeist gemäß wird auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Druck ausgeübt, von tiefgründiger Sachinformation weiter weg und zu gefälligem Infotainment näher hinzugehen. Aktuell steht der Deutschlandfunk vor einem entsprechenden Umbau! Der BUND und eine Vielzahl weiterer Verbände warnen ganz eindringlich – die Einzelheiten dazu gerne von info@bund-esslingen.de!