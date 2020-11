Der besondere Adventskalender in RSKN

Um eine inzwischen liebgewonnene Tradition weiter zu erhalten, kam uns die Idee, unseren Adventskalender dieses Jahr in gedruckter Form zu gestalten. Viele schöne Geschichten, Gedichte, Rezepte, ……. haben wir gesammelt. Die fertigen Exemplare liegen in der Evangelischen Kirche Sulzgries, St. Katharina (Kornhalde 4) aus oder sind im Evangelischen Gemeindebüro (Kelterstrasse 19) zu den üblichen Öffnungszeiten erhältlich. Über eine kleine Spende für das Kinderhospiz in Kirchheim/Teck würden wir uns freuen.