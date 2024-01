Der Arlberg ruft! Skispaß für 10 – 17-jährige

Foto: Schneeschuhverein Esslingen

In den Osterferien 2024 (01. bis 06. April 2024) heißt es wieder 6 Tage Schnee, Sonne, Powder und jede Menge Spaß im Snow Camp Wald am Arlberg. Das Skigebiet Sonnenkopf, am Arlberg bietet auch Anfang April, sowohl für Anfänger als auch Profis, die perfekten Bedingungen und Schneesicherheit.

Egal ob Skifahrer oder Snowboarder, je nach Können machen wir in kleinen Gruppen die Pisten unsicher und helfen euch das nächste Level in Sachen Style und Fahrkönnen zu erreichen. Auch nach dem Skitag ist für Abwechslung beim Abendprogramm gesorgt.

Fahrt, Liftpass, Übernachtung in Mehrbett-Zimmern, Vollpension inkl. Mittagessen auf der Piste und Betreuung auf- und abseits der Piste sind im Preis mit dabei.

Es freut sich auf Euch und Eure Freunde

Tobias Spieth

Anmeldung bitte mit Kontaktformular auf der Website bis: 15.03.2024

Nähere Infos & Anmeldung:

www.schneeschuhverein-esslingen.de/events

newsletter@schneeschuhverein-esslingen.de

Tagesskiausfahrt an den Arlberg – Wer ist dabei?

am 16.03.2024- ab 16 Jahren

Zwar ohne großes Feiern aber dafür mit hoffentlich umso mehr Schnee & Sonne, möchten wir die Wintersaison 2023/24 gemeinsam unter dem Motto „Skifahren mit dem SVE und das Wetter genießen“ ausklingen lassen. Das Skigebiet eignet sich ideal für alle Skifahrer, ob Anfänger oder Profi, es ist für jeden etwas dabei!

Wir starten morgens von Esslingen gemeinsam mit dem Bus ins Skigebiet und haben dort einen super Skitag im Schnee!

Wer mag darf sich gerne den Gruppen je nach Leistungsstärke anschließen

Um ca. 17:30 Uhr geht es gemeinsam wieder zurück nach Esslingen.

Anmeldung bis: 28.02.2024

www.schneeschuhverein-esslingen.de/events

Nähere Infos:

Tobias Spieth

Tel: 0157/35451554

Mail: Tobias.Spieth@googlemail.com

Zur Erinnerung:

Wintertag meets Fasnet auf der Wolfbühlhütte am 3.Februar 2024 ab 12.00 Uhr auf der Wolfbühlhütte bei Gruibingen.