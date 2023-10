Der 52. Hochzeitstag. Theaterstück über Demenz

Foto: DialogTheater

Am Donnerstag, 26. Oktober um 19 Uhr gastiert das DialogTheater aus Stuttgart mit dem Theaterstück über Demenz „Der 52. Hochzeitstag“ in der Lukaskirche in Esslingen-Weil. Kornelia Masur und Karlo Müller vom DialogTheater, die beide in Theaterpädagogik ausgebildet sind, gestalten den Abend. Ihr Ansatz ist es, Theater anders und interaktiv erlebbar zu machen.

Zum Inhalt des Stückes:

Dr. Hubert Schreiner, ehemaliger Geschäftsführer, leidet seit einiger Zeit unter Demenz. Obwohl seine Frau Gerda oft bis an ihre Grenzen stößt, versucht sie die Situation nach außen hin zu verharmlosen. Die Pflegerin Gabriela unterstützt Gerda bei der Versorgung ihres Mannes. Anlässlich ihres 52. Hochzeitstags lädt Gerda ihre beiden Kinder ein. Die geplante Feier, die auch dazu dienen sollte, den Familienfrieden wiederherzustellen, löst zahlreiche schlummernde Konflikte aus.

Im zweiten Teil des Theaterabends werden die Zuschauer in das Szenario mit einbezogen. Unter der Moderation der Schauspielenden dürfen sich die Anwesenden einbringen und Ideen entwickeln, wie die konflikthaften Situationen des dargebotenen Stücks konstruktiv gelöst werden können.

Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit von Maltesern, dem Kreisdiakonieverband Esslingen und der FLÜWO-Stiftung. Die Veranstaltung wird gefördert durch die FLÜWO Stiftung.

Der Eintritt ist frei. Die Malteser und das Quartiersmanagement der Lukaskirche freuen sich über eine Spende.

Termin: 26. Oktober 2023, 19 Uhr

Veranstaltungsort: Lukaskirche Esslingen-Weil, Königsallee, 73733 Esslingen-Weil

Informationen und Kontakt: Silke Siegle, Tel: 0711/39 69 90 33 oder per E-Mail: silke.siegle@malteser.org

Weitere Informationen zum Malteser Tagestreff: https://www.malteser-stuttgart.de/soziale-dienst/malteser-tagestreff.html