Denkanstöße mit dem Weltanschauungsbeauftragten

Beim nächsten Vortrag in der Reihe „Denkanstöße“ geht es um die Neuapostolische Kirche. Früher wurde sie als Sekte eingestuft. Gilt das noch? Immerhin gab es in Lehre und Praxis dieser Kirche in den letzten Jahren und Jahrzehnten wichtige Entwicklungen. Darüber und allgemein über seine Arbeit berichtet uns der landeskirchliche Weltanschauungsbeauftragte, Pfarrer Andreas Oelze, bei den Denkanstößen am Donnerstag, 22. Juni, 16:30 Uhr im Saal der Hohenkreuzkirche. Der Eintritt ist frei.

Herzliche Einladung auch zum gemeinsamen Mittagessen unserer Kirchengemeinde im Gemeindehaus St. Bernhardt am Freitag, 23. Juni, 12:30 Uhr. Dafür ist eine Anmeldung erwünscht bis Dienstag, 20. Juni, unter Tel. 3006001 (gerne auch eine Nachricht auf dem AB) oder per Email an Gemeindebuero.Esslingen.SBHK@elkw.de.