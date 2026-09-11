Den Landtag besuchen mit Andrea Lindlohr

Foto: Lena Lux

Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Esslingen,

Die Ausstattung unserer Esslinger Schulen und Kitas, der Ausbau des ÖPNV etwa auf der vielgenutzten S-Bahn-Strecke zwischen Esslingen und Stuttgart, bezahlbarer Wohnraum, Unterstützung bei den Finanzen unserer Städte und Gemeinden, die gerade an vielen Stellen unter Druck stehen. All dies und vieles mehr wird im Landtag verhandelt und entschieden. Über Ihre Anliegen zur Landespolitik möchte ich gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen.

Ich lade Sie sehr herzlich zu einem Besuch in den Landtag von Baden-Württemberg ein, bei dem wir hinter die Kulissen der Landespolitik schauen und gemeinsam über Ihre Themen sprechen können.

Datum: Mittwoch, 07. Oktober 2026

Treffpunkt: 9:15 Uhr vor dem Haus des Landtags – Konrad-Adenauer-Straße 3, 70173 Stuttgart

Sie erwartet ein spannendes Programm mit einer Einführung in den Landtag, der Teilnahme an einer Plenarsitzung und einem persönlichen Austausch mit mir als Ihrer Wahlkreisabgeordneten. Anschließend lade ich Sie zu einem gemeinsamen Mittagessen ein. Die Veranstaltung endet gegen 12:30 Uhr.

Eine Anmeldung ist möglich über meine Website unter andrea-lindlohr.de.

Ich freue mich sehr auf Ihren Besuch und den Dialog über Ihre Ideen und Anliegen für Esslingen und unser Land!

Mit herzlichen Grüßen,

Andrea Lindlohr