Demo für ein neues Strassenverkehrsrecht

Foto: Kidical Mass Esslingen

Bundesweit fanden am Wochenende 24./25. September mehr als 200 Demonstrationen unter dem Motto „Kinder aufs Rad! für ein kinderfreundlicheres Straßenverkehrsrecht“ statt. In Esslingen gingen am Sonntag trotz des regnerischen Wetters etwa 50 Kinder und Erwachsene auf die Straße.

Christian Henkel, der Veranstalter der Kidical Mass Esslingen, fordert vor allem ein vollständiges Radnetz in Esslingen: „Mit Kinderanhänger oder Lastenrad kommt man nicht auf sicheren Wegen ans Ziel, sondern muss oft auf große Straßen ausweichen. Wenn die Kinder dann selbst fahren können, dann kommen sie nicht durch. Wir brauchen kindersichere Kreuzungen und Querungen, Radwege und echte Fahrradstraßen.“

Thomas Albrecht, Vorstandsmitglied im Esslinger Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) unterstütze ihn: „Wenn ich die Diskussion höre, ob ein Radschnellweg südlich oder nördlich des Neckars gebaut wird, kann ich nur sagen: beides – und barrierefreie Verbindungen dazwischen!“

Für die Kidical Mass Organisator:innen ist wichtig, dass sich alle Kinder und Jugendlichen sicher und selbstständig mit dem Fahrrad und zu Fuß bewegen können. „Wir brauchen ein Straßenverkehrsrecht, bei dem die ungeschützten Verkehrsteilnehmer:innen Vorfahrt haben – vor allem die Kinder. Davon profitieren wir alle“, so Simone Kraus vom Kidical Mass Aktionsbündnis.

„Auch Städte wie Esslingen könnten heute schon viel mehr für Kinder machen, indem sie den Handlungsspielraum ausnutzen“, sagt Albrecht. Beispielsweise müsse die Stadt endlich das Eckenparken unterbinden. „Die StVO verbietet das Parken innerhalb der 5 Meter des Kreuzungsbereichs. Gerade Kinder werden aus dem fahrenden Auto hinter diesen Parkern nicht gesehen. So passieren Abbiegeunfälle, die tödlich enden können!“

Erstaunlich sei auch, dass bereits geplante Radverkehrsanlagen in Esslingen immer wieder verzögert würden.“Bei Förderquoten von teilweise 90% könnte Esslingen viel erreichen, mit wenig Geld.“