Das Weltladen-Team auf Exkursion

Foto: S. Enderle

An einem Freitag frühmorgens Anfang April sah man am Esslinger Bahnhof eine Gruppe Frauen mit Trollis und Rucksäcken stehen, geschwätzig und fröhlich trotz der frühen Stunde, – der traditionelle jährliche Ausflug startete mit einem Teil des Weltladenteams per Bahn und Bus – Ziel war am Vormittag die Abtei Münsterschwarzach mit dem einmaligen in Deutschland existierenden „Import und Handel fair gehandelter Waren“.

Nach den Informationen, dem Einkauf und Austausch sowie einem Gang durch die Klosterkirche (Benediktiner Kloster / noch ca. 130 Mönche leben dort) ging es per Bus nach Würzburg. Dort bezogen wir unser direkt am Mainufer bei der alten Mainbücke gelegenes Hotel, genossen noch die Abendsonne mit einem Drink und das Flair der lebendigen Stadt und ließen bei einem guten Essen in einem Traditionslokal, einem Feuerwerk und einem fränkischen Wein den Tag ausklingen.

Der nächste Tag führte uns zum Zukunftshaus in Würzburg, einer sehr interessanten Mischung des fairen Handels, der Nachhaltigkeit, des Ehrenamts. Nach einer kleinen Verschnaufpause beim Bummel durch die City und einem Biergarten bestaunten wir die Residenz – eine lebhafte, zuweilen humorvolle Führerin zeigte uns einen Teil dieses gewaltigen Bauwerks mit seinen fantastischen einmaligen Besonderheiten.

Voller Eindrücke dieser zwei Tage erreichten wir mit dem Zug und Bus am Abend Esslingen – es war ein wunderschöner interessanter fröhlicher Ausflug, den Sibylle Enderle für uns durchdacht, geplant und organisiert hat – herzlichen Dank, es war super!

