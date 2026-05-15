Das Weltladen-Team auf Exkursion

Foto: S. Enderle

An einem Samstag in der Früh – an der Bushaltestelle in Vaihingen trudelten 14 Damen vom Esslinger Weltladen ein, vorgebucht sind unsere Plätze im Flixbus, der uns bequem nach Freiburg brachte! Nach dem Ankommen und Aufnehmen der ersten Eindrücke dieser lebendigen Stadt und dem Bummel über den Marktplatz mit Wochenmarkt trafen wir uns zu einer Stärkung in der Markthalle – da gibt es eine bunte Auswahl an Speisen/ Snacks und jeder von uns fand das Passende.

Mit dem Bus fuhren wir dann nach Bössingen zu Artisan Comunity (ehemals Nepalaya) – ein Partner des Fairen Handels, der seine Waren auch in dem Esslinger Weltladen anbietet (wie Filztiere, Stuhlkissen-Untersetzer, Klangschalen ….). Der Gründer Basu Tiwari, ein Nepalese hat diese/ seine Firma vor über 20 Jahren gegründet, um seinen Landmännern den Lebensunterhalt, ein besseres Leben zu ermöglichen.

Wir durften einen fröhlichen aktiven Mann kennenlernen, der uns seine Ideen, seine Arbeit und seine Visionen erzählte und uns sehr beeindruckte.

Gefüllt mit positiven informativen Gedanken fuhren wir nach Freiburg zurück und ließen den Tag bei einem leckeren Essen und Wein sowie lebhaften Gesprächen ausklingen.

Mit einer Führung auf dem Alten Friedhof in Freiburg starteten wir in den Sonntag, ein Kleinod mitten in der Stadt mit viel interessanter Geschichte, prachtvollen Grabsteinen und sehenswerter Natur.

Voll gepackt mit diesen Erlebnissen brachte uns die Bahn am Abend wieder nach Esslingen – vielen Dank Sibylle Enderle für deine Idee und die Vorbereitung dieses wunderbaren Ausflugs, der uns wieder als Team zusammengeführt und gestärkt hat!