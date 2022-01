Das weltbewegende Evangelium von Jesus

Foto: Evang. Kirchengemeinde Esslingen-Zell

Epiphanias ist der Name eines Festes im Christentum, das am 06. Januar begangen wird. Der griechische Begriff bedeutet „Fest der Erscheinung des Herrn“. In der evangelischen Kirche in Zell stand der Gottesdienst an diesem Tag ganz im Zeichen der Mission.

Die Predigt hielt Missionar Wassermann, der seit über 40 Jahren im Vorderen Orient tätig ist. Der Predigttext: Die ersten sechs Verse aus dem Evangelium nach Matthäus. Der Inhalt: Weise aus dem Morgenland machen sich auf den Weg nach Jerusalem, weil sie einen Stern gesehen haben und wissen wollen, was sich hinter dieser Erscheinung verbirgt.

Diese Fremden kommen nach knapp 1200 km beschwerlicher Reise in Jerusalem an. Und lassen mit ihrer Frage „Wo ist der neugeborene König der Juden?“ König Herodes in helle Aufregung geraten. Antwort geben die Schriftgelehrten, indem sie eine Verheißung aus dem Alten Testament zitieren. Der Prophet Micha hatte knapp sieben Jahrhunderte zuvor den Geburtsort genannt: Bethlehem.

Nach Jerusalem führte sie der Stern. „Ihm zu folgen war mutig“, so Wassermann. „Aber zu ihrem Ziel nach Bethlehem führte sie Gottes Wort.“ Wassermann gegen Ende seiner Predigt: „Überall, wo Gottes Wort verkündigt wird, kommen Menschen in Bewegung und können den Weg zu Gottes Heil in Jesus Christus finden.“ Diese wunderbare Botschaft werde gleich zu Beginn des Evangeliums dokumentiert und gelte allen Menschen. „Die Botschaft der Kirche ist das weltbewegende Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus.“