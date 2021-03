Das Türmle ist weg

Foto: (Bildquelle: Bernd Bruy für den Bürgerausschuss RSKN)

Auch wenn das Türmle auf der Neckarhalde nicht die gleiche Bedeutung wie der Eifelturm für Paris hat, so waren viele Neckarhalde-Bewohner*innen traurig, als in einer Nacht- und Nebelaktion das Transformatorengebäude ohne jegliche Vorab-Information abgerissen wurde. Unser Türmle war ein markanter Bezugspunkt an der Kreuzung Heidestraße / Stahlackerweg.

Die historische Bedeutung dieses lokalen Kleindenkmals geht aus dem lesenswerten Buch von Manfred Scherrieble „Geschichte und Geschichten“ von RSKN hervor:

„Endlich Strom auf der Neckarhalde. Die Siedler auf der Neckarhalde bekommen 1920 endlich elektrischen Strom ins Haus. Nach zehn langen Jahren ist der Wunsch der Hausfrauen nach Elektrizität in Erfüllung gegangen. Glühbirnen ersetzten Kerzen- und Gaslicht. Die Schreiner- und Schlosserwerkstatt in der Heidestraße treiben ihre Maschinen jetzt mit Elektromotor, Transmission und Treibriemen an. Noch heute ist die Trafostation an der Heidestraße, das „Türmle“, Denkmal unserer Zeit.“

Es ist uns ein Anliegen darauf hinzuweisen, dass die Stadtverwaltung von dem Abriss durch die Netze BW auch erst nach vollendeter Tatsache erfuhr. So konnten die Bürger*innen leider nicht Abschied von ihrem Türmle nehmen.