Das Spielmobil des Esslinger Stadtjugendrings kommt zu Euch und hat jede Menge Ideen und Spiele dabei. Mitmachen und mitspielen können alle Kinder, wie immer kostenfrei und ohne Anmeldung. Bei starkem Regen bleibt das Spielmobil Zuhause.

In den nächsten Wochen findest Du das Spielmobil in Esslingen-Brühl in der Palmenwaldstraße:

Am Donnerstag, den 7.Mai und Freitag 8.Mai kommt das Spielmobil von 15-18Uhr. Am Montag, den 18.Mai kommt das Spielmobil von 16.30-18Uhr.