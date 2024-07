Das Sommerprogramm läuft!

Foto: e

Rückblick Sonnwendfeuer 2024

Ca. 20 Kinder entzünden am 22.6.2024 nach einer kurzen Fackelwanderung gegen 21.30 Uhr traditionell einen riesengroßen Holzstoß neben der Wolfbühlhütte bei Gruibingen. Am Nachmittag zog für ca. 2 Stunden ein Gewitter mit Starkregen und kräftigen Wind über das Gelände des Schneeschuhvereins. Zelt und Hütte boten ausreichend Schutz. Das Kinderprogramm fand somit dieses Jahr im Jugendraum statt. Die Outdooraktivitäten waren leider nicht umsetzbar. Kulinarisch gab es u.a. verschiedenes vom Grill, frischen Waffeln, selbstgebackene Kuchen sowie Bier vom Fass oder erfrischende Drinks an der Bar mit Musik und Lichteffekten.

Wieder einmal ein gelungenes Fest. Herzlichen Dank an alle Helfer, Gäste, das Festwart-Team sowie den regionalen Lieferanten aus Gruibingen, Lammbrauerei Hilsenbeck, Bäckerei Kauderer und Metzgerei zum Adler, einschließlich der Gruibinger Feuerwehr.

Ausblick Sommersporttag 2024

Ganz neu beim SVE!

Am 13. Juli findet der erste SVE Sommersporttag statt. Was erwartet Euch? Egal, ob ihr mit dem Rad auf die Hütte kommt, vom Wanderparkplatz Winkelbachtal bzw. vom Bosslerparkplatz auf die Hütte wandert oder an unserem vielfältigen Sportprogramm teil nimmst, wie z.B. „Jumping Fitness“ oder „Spikeball“, Volleyball oder Badminton, und zwei „Special Nordic-Walking-Wolfbühlrunden mit Barbara. Ziel ist es, den Verein zu bewegen.

Wir starten um 10 Uhr auf der Wolfbühlhütte bei Gruibingen mit dem Sportangebot. Zu Stärkung der Sportler wird gegrillt und es gibt einen bunten Salatteller. Seid gespannt, was wir uns für euch überlegt haben! Für eine bessere Planung meldet euch gerne unter folgendem Link für die Veranstaltung an: https://xoyondo.com/su/v2m71ym3t5ucfgu . Bei Fragen meldet euch unter sportwart@schneeschuhverein-esslingen.de