„Das Phantom“ begeistert in Neuen Blarer

Schelztor-Gymnasium Esslingen

Songs aus dem Musical „Phantom der Oper“ brachten am Do. 13.7. ca. 110 Mitwirkende des Schelztor-Gymnasiums in neuen Blarer auf die Bühne. Ein Jahr lang hatten sich die Musiker/-innen und Schauspieler/-innen vorbereitet, der Musik in der Landesmusikakademie Ochsenhausen der Musik den letzten Schliff gegeben, bevor der große Abend begann.

Die beeindruckende Produktion brachte Schüler/innen der Jahrgangsstufe 5-12, Lehrer/-innen, Eltern und Freunde der Schule zusammen, die sich in Chor, Orchester und SG-Chor einbrachten. Schulleiter Jörg Leihenseder begrüßte das Publikum, nicht ohne den federführenden Lehrpersonen seinen Dank auszusprechen.

Mit Songs wie „Phantom der Oper“, „Music Of The Night“, „Prima Donna“ und anderen konnte das Publikum im voll besetzten Gemeindehaus sowohl vertraute Melodien, aber auch unbekannte musikalische „Schätze“ hören.

Für Gesamtkonzept und Chorleitung zeichnete Jens Paulus verantwortlich, Theresa Ante und Steffi Bade-Bräuning leiteten das Orchester, Sebastian Walter das Schauspiel. Herausragend waren die drei Solisten Johanna Pommranz, Fabian Brandt sowie die Schülerin Selma Reichardt. Sie brachten durch ihren Gesang echtes Broadway-Flair in die Neckarstadt. Unterstützt wurden sie dabei durch die Chöre der Schule, welche in perfekter Balance, rhythmisch differenziert und bisweilen mit mächtigen Klängen den Saal füllten. Das Orchester unterstützte flexibel und gestaltete seine Songs mit soliden Musical-Sounds. Mit begeistertem Applaus würdigte das Publikum die Veranstaltung, bevor Schulleiter Jörg Leihenseder es in den lauen Sommerabend entließ.