Foto: Schauspiel Kunstdruck e.V.

Rom im 2. Weltkrieg. Das NS- Regime hat die Stadt eingenommen. Obersturmbannführer Kappler übersieht mit eiserner Hand jede Bewegung. Es scheint als sei jede Hoffnung erloschen. Doch Monsignore Hugh O’Flaherty lässt sich nicht beirren. Mit Gottvertrauen und dem intrinsischen Glauben an die Freiheit baut der Ire in Rom eine Fluchtorganisation auf, die Menschen vor den Klauen des Terrorapparates rettet. Er und sein Netzwerk werden zum Hoffnungsträger und stellen sich mit den einfachsten Mitteln gegen eines der mörderischsten Regime der Weltgeschichte. Doch Kappler ist ihnen auf der Spur und lässt nicht locker, bis er jeden einzelnen von Flahertys Helfern festgesetzt hat. Flaherty zieht jegliche Register und sucht sich Hilfe von allen Seiten, um weiter seine Rettungsaktionen durchführen zu können — wie lange kann das wohl gut gehen? „Das Netzwerk der Hoffnung“ erzählt eine bisher unbekannte und inspirierende, hoffnungsvolle Geschichte, basierend auf einer wahren Begebenheit. Die Proben für die Premiere am 27. November haben bereits begonnen und es wird fleißig alles darangesetzt, dieses Stück perfekt zu inszenieren und dieser wichtigen Geschichte den Rahmen zu geben, den sie verdient. Karten für die Uraufführung und alle darauffolgenden Aufführungen sind bereits erhältlich. Karten erhalten Sie online unter schauspiel-kunstdruck.de oder zu unseren Kassenöffnungszeiten (Montag 16.30-18.30 Uhr und Donnerstag 11:30-14.00 Uhr), sowie ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn ebenfalls an der Theaterkasse. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!