Das MüZe feiert 40 Jahre

Foto: M. Rutigliano-Jacob

Am 26.09.2026 feierte das Mütter- und Familienzentrum sein 40 jähriges Bestehen als Elternverein in der Esslinger Vereinslandschaft. Es ist nicht zu sagen wer schöner strahlte an diesem Tag: die Sonne, die Gäste oder die Gesichter der Kinder. Bei wunderbarem Wetter, leckeren schwäbischen Maultaschen der WEK und hausgemachten Kuchen ließ es sich bestens feiern auf dem Innenhof des Dick Areal, unter freundlicher Genehmigung der Firma Lochmann.

Zum offiziellen Teil des Tages würdigten Gäste von Fern und Nah in ihren Ansprachen die Arbeit des Mütterzentrums. Eine wunderbare Moderation durch Janina Wehmeier und die Musik von Bene Büchler sorgten für Aufmerksamkeit bei den Worten von Herrn Scheitle vom Amt für Soziales, dem Mütterforum Baden Württemberg, dem aktuellen Vorstand und denen der langjährigen Leitung des MüZe, Sybille Mattes-Bon.

Am Nachmittag sorgte eine Spielstrasse mit tollen Preisen und der Clownin Bina für Abwechslung und Spaß bei den kleinen Gästen. Am Ende des Tages waren sich alle Gäste und tatkräftigen Helfer einig: ein schöneres Geburtstagsfest hätte sich niemand wünschen können!