Das Leben mit Jesus: Viel Spaß!

Foto: Marcos Paulo Prado, unsplash

Das Leben ist schön. Das Leben ist kostbar. Das Leben ist kein Kindergarten. Das Leben ist zu kurz um Deutsch zu lernen. Das Leben ist verletzlich. Das Leben ist grausam und schrecklich gemein. Es gibt kein wahres Leben im falschen. Und was fällt Ihnen im neuen Jahr zum Leben ein?

Der Predigttext (1. Johannes 5, 11-13) für die Gottesdienste am 5. Januar 2025 behauptet, wer Christus hat, der hat das Leben. Sogar das ewige Leben. Aber wie soll das gehen, den Sohn Gottes zu “haben”? Ich “habe” nicht einmal meinen eigenen Sohn. Zum Glück habe ich eine ganz gute Beziehung zu ihm. Aber wir saßen auch eben an Weihnachten gemeinsam am Tisch. Das kann ich vom Sohn Gottes so nicht behaupten.

Wie also kann das gehen, dass das “Kindlein”, das an Weihnachten besungen wird, “Heil und Leben” mit sich bringt? Vielleicht finden Sie es heraus!

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am 05.01.2025 um 9:30 Uhr in der Südkirche und um 10:30 Uhr in der Stadtkirche St. Dionys. Liturgie und Predigt: Pfarrerin Cornelia Krause