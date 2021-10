Das kleine Deutschland u. das Weltklima – hallo ?!

Foto: Petmal via istockphoto

Viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger haben verstanden, dass das Weltklima durch unsere gegenwärtigen Formen von Energieproduktion, Verkehr, Landnutzung und Landwirtschaft zum Kippen gebracht wird – aber sie fragen sich:

Was kann das kleine Deutschland da schon ausrichten? Sind es nicht die Anderen, die „Großen“, z.B. China und die USA, die das Geschehen bestimmen? Warum sich also hier im Konsumniveau und in der Wirtschaftsweise irgendwie einschränken? Warum hier umdenken und eine Stromwende, Verkehrs-, Landwirtschafts- und Gebäudeenergie-Wende vollziehen? Wo wir in der Hinsicht doch (angeblich) schon so viel unternommen haben, weit vor allen anderen?

Tja, diese Sichtweise ist weit verbreitet – aber sie geht leider völlig in die Irre. Denn wir Deutschen sind trotz aller Reden keineswegs vorbildlich beim Klimaschutz! Was z.B. den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht – da wurde viel zu lange abgeblockt, und so stehen wir jetzt nur auf Rang 16 der 27 EU-Länder. Ist das für eine der reichsten und technologiestärksten Nationen der Welt nicht beschämend?

Aber noch schlimmer: aus den ganz aktuellen Berechnungen mehrerer Forschungsinstitute, u.a. der renommierten Fraunhofer-Gesellschaft, geht hervor, dass wir die selbstgesteckten Klimaziele möglicherweise auch weiterhin klar verfehlen werden! Denn die bisher beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen werden bis zum Jahr 2030 voraussichtl. nur eine Verminderung der Treibhausgasemissionen um 49 Prozent bewirken, bis 2040 um 67 Prozent. Laut unserer eigenen Gesetzeslage (!) müssten aber bis 2030 65 Prozent und bis 2040 88 Prozent erreicht werden – nur so könnten wir Deutschen unseren gerechten Beitrag zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels aus dem Pariser Abkommen leisten!

Aber stattdessen – was tun wir in Deutschland? Wir erlauben uns durch unseren Lebensstil und unsere Wirtschaftsweise einen ökologischen Fußabdruck fast doppelt (!) so groß wie im Weltdurchschnitt. Vorne dran sind wir also noch lange nicht!