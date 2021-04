Das Karstadt-Projekt füllt städtebauliche Lücke

Foto:

In seiner letzten Sitzung beendete der Gemeinderat das langjährige Tauziehen um die Bebauung einer schmerzlichen Lücke in unserer Innenstadt – dem Karstadt-Parkplatz. Ein strauchelndes Karstadt-Unternehmen, wechselnde Besitzer der Immobilie und Widerstände in Teilen des Gemeindesrates hatten immer wieder zu Verzögerungen geführt. „Wir FREIEN WÄHLER sind froh, dass der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan sowie der entsprechende Durchführungsvertrag zwischen Stadt und Investor eine deutliche Mehrheit gefunden hat. Das Projekt ist wichtig gerade in dieser für die Innenstadt kritischen Zeit“, so Ulrike Schlecht, Mitglied der FREIEN WÄHLER im Esslinger Gemeinderat. Die FREIEN WÄHLER hatten im Vorfeld aktiv an den Kompromissen des Investors bezüglich Geschosszahl und Dichte mitgewirkt. „Das Projekt fügt sich jetzt städtebaulich gut ein, die Martinstraße wird nicht mehr zur Rückseite eines nach Innen orientierten Konzeptes. Und auch die Veränderungen zu weniger Handelsfläche und mehr Wohnungen – einschließlich der Vorgaben für einen Anteil an sozialem Wohnungsbau – passen in die Zeit und werden von uns begrüßt und mitgetragen“, so Ulrike Schlecht abschließend.

Die Bauarbeiten sollen noch in diesem Jahr mit Umbauten am bestehenden Karstadt-Gebäude beginnen, die Neubauten auf dem Parkplatz starten in 2021. Insgesamt entstehen im Bestand und im Neubau 9.300 qm Einzelhandelsfläche, 160 Wohnungen und ca. 2000 qm Büroflächen sowie ca. 220 Stellplätze in den Untergeschossen. Die Martinstraße soll zum Abschluss attraktiver und fußgängerfreundlich umgestaltet werden.