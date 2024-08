Das ist Gemütlichkeit!

Foto: S. Gansloser

Es ist immer wieder schön, in der Ferienzeit zusammen zu kommen, gemeinsam zu essen und zu plaudern. Kulinarisch hat es auch wieder an nichts gefehlt. So wurden von unseren Gästen Salate, Muffins sowie leckere Desserts gespendet. Unsere Luise besorgte Fleischkäse und gebackenen Bauch. Bärbel war den ganzen Abend unsere fleißige Küchenfee. Besonders gefreut hat es uns, dass so viele Generationen gekommen sind. Von nicht mal einem Jahr bis weit über 80 Jahre war alles vertreten. Das ist sooo toll! Einfach eine große MVL-Familie. Auch über einen Überraschungsbesuch zu späterer Stunde haben wir uns sehr gefreut! Wir danken euch allen!

Sie haben Freude an Musik und wollten schon immer mal ein Instrument lernen? Sie spielen bereits ein Instrument und haben länger pausiert? Lernen Ihre Kinder gerade ein Instrument und Sie möchten einfach mitstarten? Oder die Kinder sind aus dem Haus und Sie haben Zeit? Dann sind Sie genau richtig in der Bläserklasse für Erwachsene!

Das Projekt „In drei Monaten zum Weihnachtslied“ der Esslinger Musikvereine (Stadkapelle Esslingen, MV Liebersbronn & Wäldenbronn) startet wieder nach den Sommerferien!

Informationsabende und Auftaktbesprechungen

Mittwoch 18.09.2024 | 19:30 Uhr Bürgerhaus RSKN

Sulzgrieser Straße 170 | 73733 Esslingen

Donnerstag 19.09.2024 | 19:30 Uhr im Alten Schulhaus

Im Gehren 3/1 | 73732 Esslingen

Ansprechpartner

Stadtkapelle Esslingen | Dr. Thomas Ertel.

T: 0171 7323326 | info@stadtkapelle-esslingen.de

Musikverein Liebersbronn | Andreas Beck

T: 0172 9886103 | info@mv-liebersbronn.de

Musikverein Wäldenbronn | Uwe Eberspächer

T: 0163 4662767 | info@mv-w.de



