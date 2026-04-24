Das ist die neue AfD-Landtagsfraktion

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Am 18.04.2026 haben sich die 35 Abgeordneten der AfD zur Landtagsfraktion zusammengeschlossen. Mit dabei ist der erste AfD-Landtagsabgeordnete aus Esslingen: Stephan Köthe. Der neu gewählte Fraktionsvorsitzende Martin Rothweiler erklärte: “Wir sehen diese Zeit als stärkste Oppositionskraft als Übergangszeit für unsere Regierungsoption und werden sie konstruktiv nutzen.” Co-Landeschef Emil Sänze ergänzte: “Die AfD steht als Partner zur Verfügung, würde aber auch eine Minderheitsregierung tolerieren.” Stephan Köthe sagte dazu: “Die CDU kann mit uns nicht nur den Ministerpräsidenten stellen, sondern auch alle Ministerien besetzen und deutlich größere Teile ihres Programms umsetzen als mit den Grünen. Uns geht es um das Land, nicht um Posten. Wir brauchen jetzt einen Politikwechsel – nicht erst in fünf Jahren!” Auf die Aussage von Cem Özdemir (Grüne) am Wahlabend, man müsse alles dafür tun, dass die AfD beim nächsten Mal schwächer werde, reagierte Stephan Köthe: „Unser Auftrag ist es Politik für die Bürgerinnen und Bürger zu machen – nicht andere Parteien zu bekämpfen. Das entspricht nicht unserem Verständnis eines demokratischen Miteinanders. Ein Ministerpräsident Cem Özdemir mit einer solchen Zielsetzung und einer Zweidrittelmehrheit im Parlament wäre eine Gefahr für unsere Gesellschaft.” Am 12.05.2026 kommt der neue Landtag zum ersten Mal zusammen. Es ist eine lange Gepflogenheit im Landtag, dass ein Vize-Landtagspräsident der größten Oppositionspartei zusteht. Das dient der Ausgewogenheit im Präsidium und der Repräsentation aller relevanten Kräfte. Für die AfD kandidiert Joachim Kuhs. Wir sind gespannt, wie die Wahl ausgeht. Mehr Infos: www.alternative-fuer-esslingen.de