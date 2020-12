Foto: Image: Peter Weidemann In: Pfarrbriefservice.de

mitnehmen und weitergeben.

Es sind rund 3.700 Kilometer von der Geburtskirche in Bethlehem bis in die Pliensauvorstadt.

Ein langer Weg über viele Mauern und Grenzen. Passend dazu ist das diesjährige Motto: „Frieden überwindet Grenzen“. Wieder haben sich Menschen verschiedener Nationen auf den Weg gemacht, um das Friedenslicht aus Bethlehem zu uns nach Hause zu holen. Gerade in diesem Jahr spüren wir, wie es ist, wenn sich Grenzen bilden, wenn Grenzen sogar geschlossen werden und wir in unserer Freiheit eingegrenzt werden. Am vergangenen Wochenende haben deutsche Pfadfinder das diesjährige Friedenslicht an der deutsch-österreichischen Grenze übernommen. Neben anderen Orten steht das Friedenslicht zum mitnehmen und weitergeben am Sonntag, 20. Dezember ab Einbruch der Dunkelheit in der Faißtstraße 5 bei Familie Hable in der Pliensauvorstadt bereit. Bitte halten Sie sich an die aktuell geltenden Regeln.