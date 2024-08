Das erste Kinderhaus feiert 8. Geburtstag!

Foto: Anupendra Acharya

Wie in jedem Jahr wurde der Geburtstag des ersten Kinderhauses von Surya Kiran in Kathmandu, Nepal, mit einem großen Fest gefeiert – acht Jahre SK1! Dafür wurde das Haus von den Mädchen schön dekoriert, ein großer Kuchen bestellt und von Bina, der Frau unseres Partners Anupendra Acharya, wurden sehr lecker aussehende Brezeln gebacken. Das war eine ganz besondere Überraschung für die Mädels! Unser Partner schreibt: “Heute gab es ein großes Fest in Nepal. Die Mädchen feierten den 8. Geburtstag von SK1 mit großer Freude. Herzlichen Glückwunsch! Es ist ein sehr glücklicher Anlass und ein großer Moment für uns alle. Die Zeit vergeht wie im Fluge…….vor acht Jahren haben wir das erste Kinderhaus mit neun Mädchen eröffnet, und heute leben 28 kleine und große Mädchen bei uns. Die erste Absolventin, Miss Shital, ist jetzt Hostelmama. Ist das nicht wunderbar? Wir danken Euch sehr, dass Ihr SK1 vor acht Jahren eröffnet habt. So viele Mädchen bekommen so eine wunderbare Einrichtung, und das ist so großartig von Euch. Vielen Dank an die Vorstandsmitglieder, alle Mitglieder und Spender für die Unterstützung von Surya Kiran. Das Glück geht weiter!” www.suryakiran.de, Volksbank Mittlerer Neckar, IBAN: DE25 6129 0120 0281 7090 09