Das Chanukkafest, erzählt in seinen Liedern

Foto: Olga Ernst, 23.12.2019, wikipedia

Am Samstag, den 13. Dezember, um 18.00 Uhr lädt der Verein ‚Freunde Jüdischer Kultur Esslingen‘ ein zu einem Abend mit der Rabbinerin Dr. Ulrike Offenberg. Thema ist die „Geschichte des Chanukkafestes, erzählt in seinen Liedern“. Ein Zauber geht aus von dem Begriff Chanukka, der eine vielfältige Bedeutung enthält: ein Fest des – auf wundersame und wunderbare Weise – zunehmenden Lichtes, ein Fest der Familie und der süßen Speisen, ein Fest der Freiheit und des mutigen Kampfes. – ‘Was ist Chanukka?’, fragten sich schon die Rabbiner im Babylonischen Talmud. Hatten sie denn nie von den Makkabäern gehört? Oder sollten die nicht erwähnt werden?

Seit zweitausend Jahren gehört das jüdische Lichterfest zu den beliebtesten Feiertagen des Judentums bei Jung und Alt, aber welche Botschaft dabei vermittelt wurde, unterschied sich sehr. So hat es sich sogar bei einer Annäherung von Judentum und Christentum zum „Weihnukka“ verwandeln können. Im Spiegel seiner populären Lieder werden wir die unterschiedlichen Aspekte von Chanukka kennenlernen und zum Mitsingen eingeladen. Der Abend wird eröffnet mit einer Hawdalah-Zeremonie zur Verabschiedung des Schabbat.

Eingeladen sind Jung und Alt ins Theodor-Rothschild-Haus, dem ehemaligen israelitischen Waisenhaus in der Mülbergerstraße 146.