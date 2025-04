Das Appartement im Cinema Central

Foto: Bild Park Circus

Nach längerer Spielpause melden sich die Filmklassiker Enthusiasten zurück. Am Sonntag, den 27. April gibt es um 18 Uhr ein Wiedersehen mit einem der erfolgreichsten Filme von Billy Wilder: Das Appartement.

„Bud“ Baxter (Jack Lemmon), ein kleiner Büroangestellter in New York, stellt seine Wohnung regelmäßig Vorgesetzten zur Verfügung, die dort ihre Affären ausleben. Im Gegenzug wird er beruflich gefördert. Erst als eine junge Kollegin (Shirley MacLaine), die er liebt, selbst Opfer dieser Machenschaften wird, erkennt er die Verwerflichkeit seines Handelns. Das Appartement ist eine der erfolgreichsten Komödien von Billy Wilder – eine bissige Satire auf Geschäftsmoral, Machtmissbrauch und Duckmäusertum. Hervorragend gespielt, entfaltet Wilder hier seinen Stil der tragikomischen Moralkritik in höchster Vollendung.

Billy Wilder setzt diese Widersprüche mit dem Instrumentenkasten der Komödie glänzend in Szene. Auf symbolreiche Weise inszeniert er die verschiedenen Räumlichkeiten, wie etwa die kafkaesken Großraumbüros der Angestellten, Baxters Wohnung, den Gebrauch von Spiegeln. Jack Lemmon und Shirley MacLaine spielen brillant. . Kurzum: Billy Wilder ist mit „Das Appartement“ ein zeitloses Meisterwerk gelungen, das noch heute auf der großen Leinwand seine ganze Kraft entfaltet.