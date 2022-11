Dankeschön an unsere Helferinnen und Helfer!

Foto: S. Gansloser

Mit unserem Helfertreffen am letzten Samstag sagten wir allen Helferinnen und Helfern nochmals Danke für die fleißige Unterstützung.

Ohne eure fleißigen Hände wären all die tollen Feste und Veranstaltungen nicht möglich!

Dankeschön!

Ein ganz besonderer Dank auch an alle, die für diesen schönen Abend einen Salat oder Nachtisch mitgebracht hatten!

Ihr seid einfach spitze!

Terminvorausschau 2022:

22.11.2022 19.00 Uhr Adventskranzbinden OGV im AS

24.11.2022 19.00 Uhr Stammtisch im AS

27.11.2022 18.05 Uhr Weihnachtslieder auf dem Weihnachtsmarkt in Esslingen

04.12.2022 18.05 Uhr Weihnachtslieder auf dem Weihnachtsmarkt in Esslingen

17.12.2022 15.00 Uhr Kinderweihnachtsfeier im Gemeindehaus

17.12.2022 18.00 Uhr „Weihnachtsklang mal anders“ im Gemeindehaus

