Danke Danke Danke – Erntedank

Foto: Tanja Hummel

Danke an die Rhythmicals, den Hauptchor des Gesangvereins Neckarlust Esslingen e.V., für die gute Idee, ihr 25-jähriges Jubiläum am Erntedankfest in der Südkirche mit einem “Hallelujah Salvation and Glory” und anderen wunderbaren Songs zu feiern. Danke an die Konfis, die uns sagten, welche großartigen Gaben durch sie in die Welt kommen: Gute Stimmung, Freude, Durchhaltevermögen, Engagement, Klugheit, Freundschaft, Hilfsbereitschaft, Interesse, die Freiheit, sie selbst zu sein und vieles mehr! Ihre phantasievoll bemalten Anfangsbuchstaben lagen dann auf den Tomaten und dem Salat. Danke an die Landwirte aus der Pliensauvorstadt, die das ganze Jahr gegen den Klimawandel und die Ignoranz mancher Verbraucher*innen kämpfen und dann in unvergleichlicher Großzügigkeit ihre Gaben vor den Altar legen! Danke an alle Ehrenamtlichen, die mit großem Einsatz die Räume schmückten, die Suppen kochten, das fingerfood vorbereiteten und hinterher auch alles wieder aufräumten! Danke schließlich an die Gemeinde, an alle Gäste, die gekommen sind und mit offenem Herzen zugehört, fröhlich gesungen, ernsthaft gebetet und mit Appetit gegessen haben. Die Kollekte (für Brot für die Welt) wurde auch sehr freundlich bedacht. Schön war´s!