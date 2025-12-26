Danke an Rückenwind und frohe Weihnachten

Foto: Neustart Stadtbücherei Esslingen

Die Initiative Neustart Stadtbücherei Esslingen war in den letzten Tagen vor Weihnachten im Einkaufszentrum ES mit einem Infostand präsent. Wir durften uns bei der Weihnachts-Päckchen-Packaktion von Rückenwind e.V. beteiligen. Der Verein unterstützt Eltern pflegebedürftiger Kinder mit Behinderung und ist Gründungsmitglied der Initiative Neustart. Gemeinsam setzen wir uns für eine barrierefreie, inklusive und moderne Stadtbücherei im ehemaligen Kögel-Gebäude ein.

Neustart bedankt sich herzlich bei Rückenwind und allen, die uns in den vergangenen Wochen und Monaten unterstützt haben. Der Zuspruch aus der Bürgerschaft, aus Vereinen, Initiativen, Kultur, Bildung und Politik zeigt uns deutlich: Eine starke, zukunftsfähige Stadtbücherei ist vielen Menschen ein echtes Anliegen.

Die vielen Gespräche, Rückmeldungen und Ermutigungen machen Mut und geben Kraft. Sie zeigen, dass es nicht nur um ein Gebäude geht, sondern um einen offenen Ort für Wissen, Begegnung und Teilhabe für alle Generationen und für unsere Stadt insgesamt.

Dieser Rückhalt bestärkt uns darin, uns weiterhin engagiert, sachlich und konstruktiv für eine gute Lösung einzusetzen. Dafür sagen wir: Danke.

Zum Jahresende wünschen wir allen Unterstützerinnen und Unterstützern, allen Interessierten und auch den kritischen Begleiterinnen und Begleitern ruhige Weihnachtstage und Zeit zum Durchatmen.

Frohe Weihnachten

Ihre Initiative Neustart Stadtbücherei Esslingen