Damit sich der Herbst wie Sommer anfühlt

Foto: S. Bräuning

Ein spannendes Chorprojekt bietet der Esslinger Liederkranz in den nächsten Wochen, denn am 3.10. wird es ein Open Air-Mitsingkonzert geben, mit modernen Songs und traditionellen Liedern. Das Konzert wird zeitgleich mit zahlreichen anderen Chören in Deutschland ein Zeichen der Hoffnung und der Gemeinschaft setzen. Wer einsteigen will, erhält Notenheft und Sound Files bereits in den Ferien, so können die Proben gut gelaunt und gut vorbereitet ab Dienstag, 13.9., 18.30 Uhr in der Aula der Schule Innenstadt wieder starten.

Neusänger/innen und Wiedereinsteiger/innen sind in diesem Projekt herzlich willkommen! Chorerfahrung hilft in jedem Fall, aber auch ein gutes Gehör und Spaß am Singen. Kontakt: Steffi Bade-Bräuning, 0170- 9033920, sbb@sbb-musik.de, www.esslinger-liederkranz.de