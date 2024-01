Da wird einem ja ganz warm ums Herz…

Foto: IG-ES

“Eine warme Mahlzeit für den Frieden” lautete in diesem Jahr das Motto der Straßenaktion der Islamischen Gemeinschaft Esslingen (IG-ES). Vergangenen Samstag standen junge Mitglieder der Oberesslinger Fatih Moschee erneut mit einer mobilen Küche auf dem Bahnhofsvorplatz in der Esslinger Innenstadt und versorgten die Passanten mit einer warmen Suppe. Der Verein, der mit über 45 Jahren einer der ältesten Moscheevereine in Esslingen ist, organisierte zum wiederholten Male die Suppenausgabe, die auf Grund der klirrenden Kälte auch diesmal wieder sehr gut angenommen wurde. Dieses Jahr allerdings sollte mit der Aktion vor allem auf die Menschen aufmerksam gemacht werden, denen durch Krieg und Vertreibung sogar eine warme Mahlzeit verwehrt bleibt. Es konnten Hunderte Portionen Suppe und Brot ausgegeben werden und den Frierenden war anzusehen, dass ihnen dabei ganz warm (ums Herz) wurde. Mehr Motivation braucht es nicht. Der Aufwand hat sich wieder einmal gelohnt!