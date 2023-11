D1 gewinnt Entscheidungsturnier

Foto: TSV RSK Esslingen

Nachdem die Jungs der D1 in ihrer Qualifikationsstaffel Vierter wurden, hieß es, wie bereits im letzten Jahr auf zum Turnier, um sich die letzten Plätze in der Leistungsstaffel zu sichern.

Sieben Mannschaften spielten um die letzten vier Plätze. Jeder gegen Jeden, jeweils 15 Minuten.

Im ersten Spiel traten unsere Jungs gegen die Spielgemeinschaft des TSV Oberboihingen/Reudern an.

Von Anfang an spielten die Jungs sehr wach und konzentriert. Leider ließen sie mehrere Chancen ungenutzt. Schließlich war es Lenny Bischoff, der den Ball zum 1:0 ins Tor schoss. Die ersten 3 Punkte waren auf unserem Konto.

Im zweiten Spiel spielte das Team gegen die SGM TSV Grafenberg /Riederich. Leider knüpften die Jungs nicht an ihre konzentrierte Leistung des ersten Spiels an und gerieten schnell in Rückstand. Durch das Gegentor wachgerüttelt, spielte die Mannschaft nun wieder genauere Pässe und hatte gute Aktionen. Schließlich traf Maximilian Schmitt nach einem Traumpass von Lenny Bischoff zum 1:1 Endstand. Der nächste Punkt war sicher.

Gegen den TSV Wernau gab es dann ein 0:0 Unentschieden. Mit nur 15 Minuten Spielzeit war dies

das häufigste Ergebnis bei diesem Turnier.

Im 4. Spiel gegen den TSV Oberensingen traten unsere Jungs mit bereits 5 Punkten mit breiter Brust an. Von Beginn an konzentriert, spielten sie schöne Kombinationen, schnelle Pässe und ließen den Gegner laufen. Arman Lakanwal war der Torschütze zum 1:0. Die Jungs spürten aber, dass in dieser Viertelstunde noch mehr ging. Und schließlich war es Jakob Schaber, der nach einem langen Pass von Hannes Tietz die Kugel kurz vor Schluss zum 2:0 ins Netz schoss.

Das letzte Spiel gegen den VfB Reichenbach/ Fils endete in einem offenen Schlagabtausch mit einem gerechten 0:0. Das Spiel gegen den nicht angetreten TSV Grötzingen wurde mit 3:0 für uns gewertet.

Am Ende eines langen Turniertages standen die Jungs mit ihrem Trainerteam mit 12 Punkten auf Tabellenplatz 1.

Gratulation zu dieser tollen Leistung und zum Einzug in die Leistungsstaffel an das gesamte Team. Weiter so!