CSD Esslingen: „ESSLINGEN IS COMING OUT“

Foto:

CSD Esslingen

Seit der ersten und bisher einzigen „Schwulendemo“ vor 27 Jahren hat sich in Esslingen viel getan. Esslingen bekommt einen neuen, queeren Christopher Street Day (CSD)! Unter dem Motto „Esslingen is coming out“ möchten wir ein starkes Zeichen für ein Esslingen setzen, in dem wir zeigen, dass queeres Leben auch in Esslingen schon immer war, ist und sein wird.

Wir rufen alle Menschen auf, sich zu engagieren und an der Demo teilzunehmen. Egal ob LSBTIQ+ oder nicht, jung oder alt – jeder ist herzlich willkommen, um ein starkes Signal für eine Gesellschaft zu setzen, die für queere Rechte eintritt. Wir starten am 17. Juni um 16 Uhr am Bahnhofsvorplatz und werden von dort aus durch die Straßen Esslingens zum Marktplatz ziehen. Dort wird es eine Hocketse geben mit Konzert, Dragshow, und inhaltlichen Beiträgen. Was natürlich nicht fehlen darf, ist die queere Party am Abend mit DJs und mehreren Floors! Auch am 16. und 18. Juni gibt es ein volles Programm mit Kino, Karaoke und tollen Workshops. Alle Infos findet ihr unter csd-esslingen.de und auf insta unter @csd.esslingen.

Kommt zahlreich und zeigt Flagge für die LSBTIQ+ Community, demonstriert und feiert mit uns!