Critical Mass im Januar – brrrr!

Foto: Critical Mass Esslingen

Ja, das könnte frisch werden!

Los geht’s am dritten Freitag im Januar, also dem 19. Januar um 18 Uhr am Bahnhofsplatz.

Wir fahren gleich mal auf Berliner Strasse und der Eugenie von Soden Strasse und weil unsere Veranstaltung angemeldet ist und die Polizei Bescheid weiss, fahren wir im Verband, wie das die Strassenverkehrsordnung in §27 vorschreibt: wenn 16 oder mehr Radfahrer:innen unterwegs sind, dann fahren sie nebeneinander möglichst kompakt und wenn der Verband bei grüner Ampel in die Kreuzung einfährt, dann fährt der komplette Verband über die Kreuzung, selbst wenn die Ampel inzwischen auf gelb oder rot wechselt.

Das klingt gefährlich, ist aber weitgehend harmlos, denn wir sind an lauter Partymusik auch gut als Veranstaltung zu erkennen.

Ausserdem passen an heiklen Einmündungen unsere Ordner:innen (“Korker”) mit Warnwesten auf.

Die Route ist nicht lang und weitgehend eben, wir enden am Campus und wo es den Glühwein gibt, wird sich noch herausstellen.

https://criticalmassesslingen.de

Jeden dritten Freitag im Monat!

18 Uhr Bahnhofsplatz