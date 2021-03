Corona-Schnelltests für die Bürgerschaft von RSKN

Foto: Dirk Achim Rupp

Die zum 1. März vom Bundesgesundheitsminister angekündigten Corona-Antigen-Schnelltests können im Ärztehaus Maienwalterstraße und in der Sonnen-Apotheke nicht durchgeführt werden. Der Verein Miteinander-Füreinander springt ein und bietet in der Zeit vom 1. März bis 1. April jeweils Montag bis Freitag von 9.00 bis 10.00 Uhr kostenlose Tests im Bürgerhaus RSKN (Hofebene) an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Tests sind zum Schutz von älteren Personen und Menschen mit Gesundheitsrisiken gedacht. Es sollte ein triftiger Grund vorliegen, wie zum Beispiel ein geplanter Besuch bei Oma und Opa. Bei der Durchführung engagieren sich Ärztinnen und Ärzte auf ehrenamtlicher Basis und werden von weiteren geschulten Kräften unterstützt. Der ortsansässige Apotheker Holger Thiele fördert die Aktion durch eine großzügige Spende für das benötigte Material. Weitere Spenden von den Bürgerinnen und Bürgern, die sich testen lassen, sind willkommen.

Eine wichtige Tätigkeit des Vereins ist die häusliche Betreuung von alleine lebenden und an Demenz erkrankten Menschen und die Unterstützung ihrer Familien. Da kommt das Testangebot auch für die Mitarbeitenden wie gerufen. Mit einem negativen Testergebnis können endlich wieder Besuche in den Wohnungen gemacht werden. Wochenlang war der Kontakt nur im Freien, zum Beispiel bei Spaziergängen, möglich. Ehrenamtlich Engagierte vom Besuchsdienst brachten ihren Schützlingen kleine Aufmerksamkeiten an die Haustür, wo dann mit Abstand ein Schwatz möglich war.

Interessierte, die sich von dem Motto „miteinander-füreinander“ angesprochen fühlen, können sich gerne bei der Einsatzleitung, Herrn Rupp, unter Tel. 370 58 94 melden.