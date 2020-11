Corona-konformer Protest auch in Esslingen!

Das Seebrücke-Bündnis Baden-Württemberg demonstriert landesweit unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen für die Aufnahme geflüchteter Menschen.

Auch in Esslingen, so wie in 9 anderen Städten und virtuell im Netz, fanden Aktionen statt.

In Esslingen gab es verschiedene Standorte, die unter dem Motto „Wärme für alle“ auf die menschenunwürdige Lage in den Lagern auf den griechischen Inseln aufmerksam machten. Außerdem gab es Foto- und Kreideaktionen, die in den sozialen Medien gepostet wurden.

Das Bündnis „Sicherer Hafen Baden-Württemberg“, dass für seinen offenen Brief, welcher im Dezember der Landesregierung übergeben werden soll, fast 150 unterstützende Gruppen, Vereine und Initiativen hat, erreichte zudem 1.000 Unterschriften für die online-Petition ( http://chng.it/SqC2wLcdcB ).

Ines Fischer von den Seebrücken Baden-Württemberg sagt: “Der Landtagswahlkampf läuft

gerade erst an, und wir als Bündnis kommen immer besser in Tritt. Wir werden keine Ruhe

geben und baden-württembergische Politiker*innen immer wieder dazu auffordern, die

Abschottungspolitik des Bundesinnenministeriums, der Bundesregierung und der EU nicht

einfach tatenlos hinzunehmen. Denn durch diese Politik kommt es zu den gewaltsamen

Push-backs an Land- und Seegrenzen, sowie zu den zahlreichen Toten bei den Überfahrten

in der Ägäis, im Mittelmeer oder im Atlantik.”

Das Bündnis “Sicherer Hafen Baden-Württemberg” wird von der Seebrücke und dem

Flüchtlingsrat Baden-Württemberg koordiniert und fordert die Landesregierung zu einem

eigenständigen Landesaufnahmeprogramm für geflüchtete Menschen an den

Außengrenzen, sowie für die Verbesserung der Bleibeperspektiven im Land lebender

geflüchteter Menschen, auf.

Die Aktionen fanden in Bad Waldsee, Esslingen, Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Konstanz,

Mannheim, Ravensburg, Reutlingen und Stuttgart statt.