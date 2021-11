COP26 – kleine Klima-Erfolge

Im Sommer haben wir gesehen, wie dramatisch sich die Folgen der Klimaveränderung bereits jetzt auswirken. Nicht nur im Ahrtal, auch in unserer Region sind durch Starkregen hohe Schäden entstanden. Wir müssen dringend handeln – und zwar global. Auf der COP26, der Klimakonferenz in Glasgow, ist es nicht gelungen, die Weichen Richtung 1,5-Grad-Pfad zu stellen. Stattdessen droht eine deutlich höhere Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts. Wir müssen aber auch die Länder unterstützen, die am stärksten unter der Klimakrise leiden. Leider ist auch hier bei der COP26 zu wenig passiert. Kurz vor dem Ende wurde ein klares Bekenntnis für einen schnellen weltweiten Kohleausstieg deutlich abgeschwächt. Immerhin gibt es ein paar gute Ansätze: Das notwendige Ende der fossilen Treibstoffe wird erstmalig von 197 Ländern in einem offiziellen Dokument seit dem Kyoto Protokoll ausgesprochen und eingeläutet. Und einige Länder wie China, Indonesien oder die Ukraine haben sich zum ersten Mal überhaupt zum Kohleausstieg bekannt. Die Staaten müssen bereits nächstes Jahr ihre Klimaziele nachbessern, damit noch eine letzte Chance besteht, das 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Auch die EU und Deutschland sind noch nicht auf Paris-Kurs. Um gemeinsam auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen, wollen wir von B90/Die Grünen die internationale Klimakooperation stärken und die Bekämpfung der Klimakrise auch in der Außenpolitik zur Top-Priorität zu machen. Mit nachhaltigen und menschenrechtskonformen Klima- und Entwicklungspartnerschaften insbesondere mit Ländern des Globalen Südens wollen wir Klimaneutralität und -anpassung global voranbringen. Deutschland hat das Zeug, durch Innovation und Forschung seine führende Rolle im Klimaschutz zurückerobern. Dafür wollen wir in einer neuen Bundesregierung arbeiten!

Einladung:

Erste Bürger*innen-Sprechstunde HEUTE 15:30 bis 16:30 Uhr im Work-in.Shop, Küferstraße 8, 73728 Esslingen. Es gilt die 2G-Regel und wir bitten um Anmeldung: 0176-43298080