Coole Lady sucht Liebhaber, der gerne singt

Foto: Esslinger Liederkranz

Fast 200 Jahre ist sie alt, aber quicklebendig. Sie versammelt jede Woche Dienstag ambitionierte Sänger/-innen, die sich in vielen Genres auskennen. Es gibt regelmäßig spannende Konzerte und gemeinsame Reisen. Die Rede ist vom Esslinger Liederkranz, dem traditionsreichstem Esslinger Chor. Der gemischte Chor ist flexibel im Programm und ansprechend für viele Sänger/innen aus verschiedenen Berufen/ Lebensbereichen.

Wenn Du also “after work” einen Chor zum Entspannen, aber trotzdem mit Anspruch suchst, bist Du hier sicher richtig! Vielleicht hast Du sogar Chorerfahrung? Das wäre klasse! Jeden Dienstag proben wir von 18.30 bis 21 Uhr in Aula der Katharinenschule und freuen uns auf Verstärkung! Anmeldung/ Info: 0711 80 64 019/ sbb@sbb-musik.de

Mach mit – weil es uns schon am längsten gibt!