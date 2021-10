Churchnight mit Tanz, Chor, Figurentheater

Foto: Antony Sojka

Herzliche Einladung zur „Churchnight“ an der Hohenkreuzkirche am Reformationstag (31. Oktober). Beginn ist um 19:30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Die Hohenkreuzkirche ist in der Seracher Str. 2.

In diesem Jahr gibt es in und an der Kirche drei Bühnen mit drei Programmen aus unterschiedlichen Genres. Die Besucherinnen und Besucher wechseln in Gruppen von Station zu Station.

Auf dem Programm steht die Tanzperformance der integrativen „TanzKompanie“ des Choreografen Grégory Darcy. Sie zeigen im 20-minütigen Kurzprogramm im Kirchenraum zwei Tanz-Solos und ein Duo. Im Stück „Silent Dance“ mit Laura Brückmann und Johannes Blattner tanzt ein Liebespaar in einer Höhle. Grundlage von Sophie Hauenherms Solo „Ich bin Ich“ ist ein Gedicht von Grégory Darcy. Das Stück ist eine Mischung aus Gebärdensprache und zeitgenössischem Tanz. Musik: Hans Fickelscher, Clara Vetter, Christoph Beck

„Come let us sing!“ ist das Motto von Chorazon, dem jungen Chor der katholischen Gesamtkirchengemeinde. Er singt auf dem Kirchenvorplatz, unter den Arkaden. Chorazon gestaltet Gottesdienste, Feste und verschiedene musikalische Gelegenheiten – verbunden mit dem Anspruch, Musik und Freude, Spaß und Genuss zu vermitteln.

Das Figurentheater Lea Vera mit Stefanie Thiele spielt im Kirchgarten „Dunkelstadt“ – eine Geschichte mit Schattenbildern. Als ein Stromausfall sämtliche Lichtquellen zum Erlöschen bringt, bemerken die Menschen, dass sich Sonne, Mond und Sterne schon vor längerer Zeit abgewendet haben. Wird es Tobi gelingen, die Himmelslichter zurück zu holen?

Bei der Churchnight gilt „3 G“. Bitte Nachweis mitbringen. Der Eintritt ist frei. Spenden zur Deckung unserer Kosten sind willkommen. Anmeldung unter https://www.ev-kirche-es-nord.de/churchnight.html