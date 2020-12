Christen helfen Christen: Ein Adventsgottesdienst

Traditionellerweise hat die Südkirche am 2. Advent Gäste, die gut vernetzt mit Zentralasien, Russland, Rumänien, Slowakei und anderen osteuropäischen Ländern sind. Christen helfen Christen ist eine private Initiative Ehrenamtlicher, die durch ihr Engagement gemeinnützige und mildtätige Projekte von dort einheimischen Partnerorganisationen unterstützt. Ein Einblick in ihre Mission wird innerhalb des Gottesdienstes am 5. Dezember gegeben. Martin Höfer, Missionar, wird zum Thema „Jesus kommt wieder“ (Lukas 21, 25-33) die Predigt halten. Es ist notwendig, sich für diesen Gottesdienst über die homepage www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de/gottesdienste/ oder im Gemeindebüro Südkirche unter Tel. 381277 oder per Mail: pfarramt.esslingen.sued-city@elkw.de anzumelden. Herzliche Einladung!