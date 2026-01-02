Christbaumaktion der Kolpingfamilie Esslingen

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit

Gut 70 Christbaumbestellungen, darunter auch die Weihnachtsbäume im Münster St. Paul und in St. Katharina, gingen vor Weihnachten bei der Kolpingfamilie Esslingen ein. Auf den verschiedenen Baumplantagen wurden nach der Liste die Bäume ausgesucht – buschig, terrassiert oder eher schlank. War der Wunschbaum gefunden, wurde er mit einem Namensanhänger versehen. Am Tag vor der Auslieferung dann kam die Motorsäge zum Einsatz. Frisch gesägt wurden die Nordmänner und Blaufichten eingesammelt, eingenetzt und in die Anhänger verladen. Von den Feldern in Rüdern, bei der Katharinenlinde gingen sie dann auf die Reise zu den Familien, wo die Bäume auch schon erwartet wurden. Wir bedanken uns recht herzlich bei den Christbaumhändlern (Fa. Gartenbau Lederer und Fa. Eisele (beide in Rüdern), sowie Fa. Färber (in Uhlbach), dass wir in ihren Baumschulen Bäume auswählen durften und für die tatkräftige Unterstützung bei der Aktion. Mit dem Erlös werden Menschen mit Handicap unterstützt, damit sie gemeinsam mit Schülern Stuttgarter Gymnasien (z.B. dem Albertus-Magnus-Gymnasium in Stuttgart-Sommerrain) am Bodensee am Segelunterricht teilnehmen können und damit für ein paar Stunden ihr Handicap ausblenden können. Dankeschön für Ihr Vertrauen.