Chorprobe versäumt? Kein Problem!

Foto: S. Bade-Bräuning

Das kann schon mal vorkommen: Man hat fest vor, am Dienstagabend in die Chorprobe zu kommen, denn dann trifft man/ frau gute Freunde, Mitsänger/innen, mit denen man am gemeinsamen Wohlklang feilt. Und dann kommt etwas dazwischen: Geburtstag der Schwiegermutter, Arzttermin, Stau auf der B10 o.ä. Im Esslinger Liederkranz ist dies kein Problem. Da für die großen Konzertprojekte immer wieder Kooperationen mit der SING_UNI der Hochschule Esslingen bestehen, kann man/ frau einfach am Tag danach zur Probe in der Flandernstr. kommen. Für beide Chöre ist diese Kooperation eine Bereicherung, denn sie bietet allen Sänger/-innen die Chance, wirklich intensiv (und oft!) proben zu können.

Wer dies ausprobieren möchte, ist jederzeit herzlich eingeladen! Proben finden dienstags von 18.30-21 Uhr statt, Katharinenschule Esslingen, Mi, 19-20-30 Uhr Hochschule Esslingen, Flandernstr. 101. Chorerfahrung ist von Vorteil, aber kein Muss. Kontakt: S. Bade-Bräuning, 0711 80 64 019, sbb@sbb-musik.de