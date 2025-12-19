Chorliebe am Heiligabend

Foto: Foto: Esslinger Liederkranz

Kaum zu glauben, dass der Rathausplatz so still sein kann! Seit über 100 Jahren tritt der Esslinger Liederkranz am 24.12., 16.15 Uhr vor dem Alten Rathaus auf. Auch dieses Jahr lädt der traditionsreiche Chor dazu ein, sich von alten und neuen Liedern, von besinnlichen Klängen und lebendigen Rhythmen inspirieren zu lassen. Aber Achtung, Singen hat Suchtcharakter! Hilfe gibt es hier: ab 13.1., dienstags, 18.30 Uhr in der Aula der Katharinenschule. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um mit den ambitionierten Sängerinnen und Sängern in das neue Programm zu starten. Kontakt: www.esslinger-liederkranz.de, 0711 80 64 019, sbb@sbb-musik.de