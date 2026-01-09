Chor mit allem!

Foto: Foto: Esslinger Liederkranz

Du möchtest in einem ambitionierten Chor vor Ort singen? After Work zum Entspannen, aber trotzdem mit Abspruch? Und Du singst Sopran oder Tenor? Möchtest vielleicht auf eine Konzertreise in unsere Partnerstadt Neath mit uns gehen und vielseitige Programme aufführen (Klassik, Spirituals, Gospels, Pop und Barbershop), hast vielleicht ein wenig oder sogar viel Chorerfahrung? Dann bist Du bei uns genau richtig!

Jeden Dienstag proben wir von 18.30 bis 21 Uhr in Aula der Katharinenschule und freuen uns auf Verstärkung! Anmeldung/ Info: 0711 80 64 019/ sbb@sbb-musik.de

Mach mit beim Esslinger Liederkranz – weil es uns schon am längsten gibt!