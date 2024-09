Chor im Ohr

Foto: SBB

Ist Chorsingen Dein Ding? Dann komm zum Esslinger Liederkranz! In Kooperation mit der SING_UNI der Hochschule kannst Du ambitioniert, mit Spaß und höchst flexibel teilnehmen! Dienstag oder MIttwoch ist hier die Frage.

Du bist bereits chorerfahren und hast Lust, in einem großen Werk wie “Carmina Burana” mitzusingen? Dann ruf doch einfach an: Esslinger Liederkranz/ EL-Singers, Hotline: 0711 – 80 64 019. sbb@sbb-musik.de. Proben: ab 10.9. dienstags, after work (18.30-21 Uhr). Alles weitere telefonisch/ per Mail. Bis dann!