CDU stellt Liste für Regionalwahl auf

Foto: CDU

Der CDU-Kreisverband Esslingen geht mit einer regional ausgewogenen Liste in die Wahl zur Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart. „Uns war es wichtig, den Wählerinnen und Wählern ein Personalangebot zu machen, das den Landkreis in all seinen Teilen repräsentiert“, so der CDU-Kreisvorsitzende Andreas Deuschle MdL. „Und das ist uns gelungen.“ Vor allem sei es eine junge Liste, die von vier Frauen und Männern unter 40 Jahren angeführt werde.

Die Mitglieder der CDU haben die acht Kandidatinnen und acht Kandidaten für die Regionalwahl jüngst in Plochingen nominiert. Spitzenkandidat ist der Esslinger CDU-Partei- und Fraktionschef Tim Hauser, der bereits Regionalrat ist. Er machte auf der Versammlung die Schwerpunkte deutlich, auf die die CDU in der Region setzen will: Wirtschaft, Wohnen und Verkehr.

So wolle sich die CDU für „eine effiziente und zuverlässige S-Bahn“ stark machen. Nebenbahnen wie die Schusterbahn sollten aktiviert werden, um eine neue, direkte Verbindung zwischen Ludwigsburg und Esslingen und sogar bis Plochingen zu schaffen. Um für bezahlbaren Wohnraum, besonders für Familien, zu sorgen, will sich Hauser an innovativen Projekten der Internationalen Bauausstellung IBA 2027 orientieren. Was die Ausweisung neuer Flächen für Windkraftanlagen angeht, betonte Hauser: „Entscheidend ist, dass der Wind an den potenziellen Standorten ausreichend stark weht und die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung dabei sorgfältig berücksichtigt werden.“

Auf den weiteren Spitzenplätzen der CDU-Liste folgen die Richterin Pia Schwarz, die in Aichtal der CDU-Fraktion im Gemeinderat vorsteht, der Wernauer CDU-Vorsitzende Robert Märsch sowie die Kirchheimerin Felicia Heiß, die Referentin im Landesbauministerium ist. Der frühere Erste Bürgermeister von Filderstadt, Andreas Koch, wurde auf Platz fünf gewählt, auf Platz sechs die Denkendorferin Claudia Rosenwald und auf Platz 12 die aus Berkheim stammende Esslingerin Aglaia Handler.