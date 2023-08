Foto: CDU Esslingen am Neckar

Die CDU-Stadtteilgespräche gehen in die zweite Runde! Alle Orte und Termine werden Anfang September hier in der Zwiebel und unter www.cdu-esslingen.de bekanntgegeben. Ihre Anliegen, Ideen und Sorgen sind uns wichtig, und wir möchten erneut die Gelegenheit nutzen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns darauf, Sie bei den kommenden Stadtteilgesprächen begrüßen zu dürfen und gemeinsam an der Gestaltung unserer Stadt mitzuwirken.