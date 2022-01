CDU kümmert sich um die Vereine

Foto: CDU Esslingen

Die nun schon zwei Jahre andauernde Coronakrise hat alles verändert und vieles, was als selbstverständlich galt, infrage gestellt.

Betroffen davon ist auch die Esslinger Vereinslandschaft. Vor Corona noch fester Ankerpunkt der Freizeitgestaltung, kämpfen jetzt viele ums Überleben. Dabei ermöglichen Vereine die Verbindung von Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten und Altersklassen. Sie integrieren auf niederschwellige Weise und geben Halt, was jedoch aufgrund der Kontaktbeschränkungen oft nur noch eingeschränkt möglich ist.

Der Vorsitzende der CDU Esslingen, Tim Hauser, und Stadtrat Enrico Bertazzoni, sportpolitischer Sprecher der CDU Gemeinderatsfraktion, sind deshalb froh, dass sich Bund, Land und Kommunen dazu entschieden haben, die Vereine auf unterschiedlichen Wegen zu unterstützen: „Aufgrund der äußerst angespannten Lage seit zwei Jahren und den damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen fehlen vielen Vereinen die jährlichen Veranstaltungen, um Einnahmen in die Kassen zu spülen. Deshalb war es richtig, die Vereine in den vergangenen Jahren über die Corona-Hilfen des Landes auch finanziell zu unterstützen“. Trotzdem haben einige Vereine in Esslingen nach wie vor mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. „Deshalb werden wir als CDU weiterhin den intensiven Austausch mit der Vereinslandschaft suchen. Dazu wollen wir in den nächsten Wochen auch mit einer Umfrage an Esslinger Vereine herantreten“, erklären Bertazzoni und Hauser. Beide sind der Überzeugung, dass es gerade in der jetzigen Zeit wichtig sei, die Vereinslandschaft bestmöglich zu unterstützen. Jeder, der Mitglied in einem Verein sei, solle die Mitgliedschaft jetzt nicht kündigen, auch wenn man oft nur eingeschränkt Trainings oder Proben miteinander absolvieren könne. „Denn es wird eine Zeit nach Corona geben. Wie die dann aussehen wird, gestalten wir alle heute schon aktiv mit, das muss uns jeden Tag bewusst sein.“, so Bertazzoni und Hauser abschließend.