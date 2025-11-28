CDU gegen Müll und für besseren Wetterschutz

Foto: hw

Im Rahmen der aktuellen Haushaltsberatungen hat die CDU-Fraktion im Esslinger Gemeinderat einen jährlichen Bericht des Ordnungsamts über Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Abfallentsorgung beantragt.

Darüber hinaus soll nach dem Willen der CDU die Stadt Esslingen, insbesondere der Kommunale Ordnungsdienst und die Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz, zweimal jährlich einen „Müll-Marathon“ organisieren –

eine Aktionswoche gegen die Vermüllung öffentlicher Plätze und Wege, bei der durch verstärkte

Kontrollen, gezielte Ahndung von Ordnungswidrigkeiten sowie begleitende Informations- und

Aufklärungsaktionen das Bewusstsein für Sauberkeit und Umweltverantwortung gestärkt werden

soll. Eine Verknüpfung mit der Aktion „ES putzt“ kann dabei geprüft werden. Denkbar wäre, dass der

erste „Müll-Marathon“ unmittelbar im zeitlichen Umfeld dieser Aktion stattfindet. Ein zweiter „Müll-

Marathon“ sollte zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr umgesetzt werden, um eine nachhaltige

Wirkung zu erzielen.

Ein weiterer CDU-Antrag fordert von der Verwaltung u.a. die Vorlage einer Planung zum Hitze- und Wetterschutz vulnerabler Gruppen der Stadtgesellschaft. Besonders geht es der CDU-Fraktion dabei um Maßnahmen in und bei Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sowie in Innenräumen von Pflegeeinrichtungen sowie dem Hitze- und Wetterschutzsituation an den Esslinger Bushaltestellen.

Der gesetzlichen Pflicht folgend, hat die Stadt Esslingen eine Hitzeaktionsplanung vorgelegt, die

die Problemfelder des Themas gut beleuchtet und allgemeine Handlungsempfehlungen

zusammenfasst. Dies muss nach Ansicht der CDU-Fraktion allerdings in eine konkrete, überprüfbare

und fortzuschreibende Planung und Prioritätenfestlegung im Sinne dieses Antrags weiterentwickelt

werden.

Im Mittelpunkt unserer Betrachtung stehen dabei Kinder, Jugendliche und Senioren in unserer

Stadt. Hier müssen in Esslingen Schritt für Schritt wo nötig bessere Lern-, Spiel- und

Aufenthaltsbedingungen bei schwierigen Wetterverhältnissen geschaffen werden. Klausuren und

Prüfungen in drückender Hitze oder schutzlos Regen und Schnee ausgesetzte Pausenaufenthalte in

Schulhöfen und Außenanlagen von Betreuungseinrichtungen sollte wo immer darstellbar möglich

verhindert werden.

Im direkten Vergleich mit anderen Gemeinden fällt darüber hinaus auch im Bereich

der Bushaltestellen in Esslingen eine vergleichsweise dürftige Ausstattung auf. Die Attraktivität des

ÖPNV bei Niederschlag oder großer Hitze beginnt bereits vor Fahrantritt.

