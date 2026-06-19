CDU diskutiert Bundes- und Kommunalpolitik

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Im Rahmen einer sehr gut besuchten mitgliederoffenen Vorstandssitzung hatte die Esslnger CDU im Zollberger Waldheim auch den CDU-Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Dr. David Preisendanz zu Gast, der zur aktuellen bundespoltischen Situation, etwa der Reformvorhaben in der Gesundheitspolitik berichtete.

Der frühere CDU-Kreisvorsitzende und ehemalige Erster Bürgermeister Esslingens Udo Goldmann betonte in der Diskussion die Stärkung der Demokratie als solche mehr in den Blick zu nehmen. Neben notwendigen Reform- und Spardebatten sollte dies öffentlich auch in den Vordergrund gestellt werden.

Von der aktuellen städtischen Diskussion um die Haushaltskonsolidierung berichteten die Stadträte Aglaia Handler, Herbert Schrade und Stefanie Schantze. Die CDU-Gemeinderatsfraktion freut sich, mit Ihrer Ablehnung von kommunalen Steuererhöhungen Unterstützung in weiteren Esslinger Ratsfraktionen gefunden zu haben.

Zu Kommunalpolitik aus der Landkreisebene konnte der frührere Esslinger Bundestagesabgeordnete Markus Grübel als Kreisrat, zum Beispiel zum Verbund der Kreiskliniken berichten.

Aglaia Handler,

Vorsitzende CDU-Stadtverband Esslingen a.N.