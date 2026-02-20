Cat Stevens Original von “Morning has broken”

Foto: berwis/pixelio.de

Am nächsten Sonntag, also 22. Februar 2026, gibt´s ein besonderes Erlebnis im Gottesdienst der Evangelischen Kirche Sulzgries: Erstmals tritt der Ev. Kirchenchor zusammen mit dem Frauenchor ECho auf, begleitet von Sabine Layer am Clavinova und Pfarrer Forster, Gitarre. Dieser übernimmt den Instrumentalpart von Cat Stevens in dessen bekanntestem Lied „Morning has broken“. Sabine Layer spielt Rick Wakemans Solo von 1971, ein Teil des Frauenchors ECho vom CVJM Sulzgries singt die Melodie der drei Strophen und der Kirchenchor engagiert sich als bewährter Backgroundchor. Transkribiert hat das alles Chorleiter Wolfgang Layer.

55 Jahre ist diese Fassung alt, ein kleines Jubiläum und eine Jubiläumsausgabe des wunderbaren Songs, die am nächsten Sonntag aus der Taufe gehoben wird. Ach ja, eine richtige Taufe gibt es auch noch. Und in der monatlichen Geburtstagsreihe „Tribute to Paul Gerhardt“ folgt als Februarlied „Lobet den Herren alle, die ihn ehren“ in Form einer kleinen Motette mit Kirchenchor und Streichorchester des CVJM. Wie immer ist dabei auch in vier Strophen die Gemeinde eingebunden.

Zwei Jubiläen also: 55 Jahre „Morning has broken“ von Cat Stevens, und 350. Wiederkehr des Todesjahres von Paul Gerhardt.